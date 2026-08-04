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Justiça Eleitoral marca nova eleição para prefeito e vice em Macedônia no dia 25 de outubro

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 11:17 Atualizado em 04/08/2026 11:22 337 visualizações (337 hoje)
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Município voltará às urnas após decisão da Justiça Eleitoral; TRE-SP divulgará o calendário oficial do processo eleitoral.

MACEDÔNIA (SP) – A Justiça Eleitoral determinou a realização de uma nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Macedônia. O novo pleito está marcado para o dia 25 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher os novos representantes do Poder Executivo.

A decisão foi tomada em razão de irregularidades relacionadas ao pleito anterior, conforme definido pela Justiça Eleitoral. Com isso, será necessária a realização de uma nova votação para a escolha dos ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deverá divulgar, nos próximos dias, o calendário oficial contendo prazos para convenções, registro de candidaturas, propaganda eleitoral e demais etapas do processo.

A nova eleição representa mais uma etapa do processo democrático no município e permitirá que os eleitores escolham, por meio do voto, os próximos gestores da administração municipal.

Os eleitores devem acompanhar as informações oficiais divulgadas pela Justiça Eleitoral para conhecer o cronograma completo e as orientações referentes ao pleito.

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