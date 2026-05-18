Acidente em Fernandópolis na Rodovia Percy Waldir Semeghini deixa um morto e feridos graves

Um grave acidente registrado no início da tarde desta segunda-feira (18) terminou com uma vítima fatal e várias pessoas feridas na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis, na altura do km 556+800.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pela equipe do Notícias Noroeste no local do acidente, a colisão envolveu um Chevrolet Monza, que seguia no sentido Ouroeste/Fernandópolis, e um Volkswagen Polo, que trafegava no sentido contrário.

Segundo relatos obtidos no local, o motorista do monza dormiu ao volante, quando acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra o Polo.

Ainda conforme as informações levantadas pela reportagem, o motorista do Polo tentou desviar para o acostamento para evitar a batida. Porém, o condutor do Monza realizou a mesma manobra, fazendo com que o impacto ocorresse já na área de acostamento da rodovia.

Com a violência da colisão, os ocupantes do Monza ficaram presos às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento das vítimas.

No Chevrolet Monza estavam pai e filho. O passageiro, identificado pelas iniciais J.R.S., de 61 anos, morreu ainda no local do acidente.

Já o motorista do veículo, identificado como J.R.R.S., de 26 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrido para a Santa Casa de Fernandópolis.

No Volkswagen Polo, o motorista H.M.S., de 55 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

A passageira do veículo, identificada pelas iniciais C.C.C.L., de 51 anos, ficou retida no automóvel e apresentava suspeita de fratura em um dos membros inferiores.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e unidades de resgate atenderam a ocorrência e realizaram os trabalhos no local.

As causas oficiais do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.