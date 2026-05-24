Menina de 6 anos morre após cair de cavalo, ser arrastada e pisoteada em Guapiaçu

Criança chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos

Uma tragédia comoveu moradores de Guapiaçu neste sábado (23). A pequena Laura Soares Melo, de apenas 6 anos, morreu após sofrer um grave acidente envolvendo um cavalo em um sítio do município.

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 17h. Após cair do animal, a menina acabou sendo arrastada e pisoteada pelo cavalo.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

A criança foi encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde passou por procedimentos de emergência, incluindo manobras de ressuscitação e intubação.

Apesar dos esforços das equipes médicas, Laura não resistiu aos ferimentos.

A família da menina mora em Guapiaçu e a notícia provocou forte comoção entre amigos, familiares e moradores da cidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.