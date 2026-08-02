Condenado pela morte de Gustavo Caporalini, Rodrigo Marques cumprirá pena no novo “presídio dos famosos” Condenado a 23 anos, 7 meses e 6 dias de prisão pelo assassinato do cantor Gustavo Caporalini, o ex-policial penal Rodrigo Marques retornou à Penitenciária II de Potim logo após a sentença do Tribunal do Júri de Votuporanga, na noite desta quarta-feira (29). A decisão também determinou a perda de seu cargo público. Conforme levantamento da reportagem do VotuNews, Rodrigo estava preso na unidade desde dezembro de 2025, após ser transferido da Penitenciária II de Tremembé, conhecida nacionalmente como o antigo “presídio dos famosos”. A mudança ocorreu durante a reorganização do sistema prisional paulista promovida pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Com a chegada de detentos de casos de grande repercussão, a Penitenciária II de Potim passou a ser conhecida como o novo “presídio dos famosos”. Entre os nomes que passaram ou cumprem pena na unidade estão o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, o ex-médico Roger Abdelmassih, Fernando Sastre, condenado pelo acidente envolvendo um Porsche em São Paulo, e o empresário Sérgio Nahas. O banqueiro Daniel Vorcaro também chegou a passar brevemente pela unidade antes de ser transferido para um presídio federal. Após o crime, cometido em fevereiro de 2024 na residência de Gustavo Caporalini, Rodrigo fugiu e foi preso em Campina Verde (MG). Depois passou pelo Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, ficou custodiado em Tremembé e, desde dezembro do ano passado, está na Penitenciária II de Potim, onde agora cumprirá a pena imposta pela Justiça.

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Condenado pela morte de Gustavo Caporalini, Rodrigo Marques cumprirá pena no “presídio dos famosos”

Condenado a 23 anos, 7 meses e 6 dias de prisão pelo assassinato do cantor sertanejo Gustavo Henrique Soares Caporalini, o ex-policial penal Rodrigo Marques retornou à Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo, após a sentença do Tribunal do Júri de Votuporanga, realizada na noite desta quarta-feira (29).

Além da condenação pelo homicídio qualificado e pela lesão corporal contra sua ex-esposa, a decisão judicial também determinou a perda do cargo público que Rodrigo exercia como agente penitenciário.

Segundo informações levantadas pela reportagem do VotuNews, Rodrigo já estava custodiado na unidade de Potim desde dezembro de 2025, após ser transferido da Penitenciária II de Tremembé, conhecida nacionalmente como o antigo “presídio dos famosos”.

A transferência ocorreu durante uma reorganização do sistema prisional paulista realizada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Com a chegada de presos envolvidos em casos de grande repercussão, a Penitenciária II de Potim passou a receber a mesma denominação popular.

Entre os detentos conhecidos que passaram ou cumprem pena na unidade estão nomes envolvidos em crimes e processos de grande repercussão nacional, como o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, o ex-médico Roger Abdelmassih, Fernando Sastre, condenado pelo acidente envolvendo um Porsche em São Paulo, e o empresário Sérgio Nahas. O banqueiro Daniel Vorcaro também permaneceu temporariamente no local antes de ser transferido para uma unidade federal.

O crime que levou Rodrigo à condenação aconteceu em fevereiro de 2024, na residência da família de Gustavo Caporalini, em Votuporanga. Segundo as investigações, o ataque teria sido motivado por ciúmes envolvendo a ex-companheira do acusado e o cantor.

Após o homicídio, Rodrigo fugiu e foi localizado e preso em Campina Verde (MG). Depois disso, passou pelo Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, ficou custodiado em Tremembé e, desde dezembro do ano passado, estava na Penitenciária II de Potim.