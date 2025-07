Hotel no estacionamento do Shopping Center Fernandópolis entra em leilão por menos de R$8 mi

Um imóvel comercial de grande porte, localizado no estacionamento do Shopping Center Fernandópolis, foi colocado em leilão. O prédio, que abriga um hotel, está situado na Avenida Litério Grecco, nº 680, no bairro Vila São Fernando, em Fernandópolis/SP.

Com uma área total de terreno de 1.250 metros quadrados e 5.677,55 metros quadrados de área construída, o imóvel está registrado sob a matrícula nº 49.463 no 1º Cartório de Registro de Imóveis da cidade.

A estrutura, que por anos operou como unidade hoteleira anexa ao shopping, será leiloada conforme as regras legais vigentes. A descrição completa do bem pode ser consultada na matrícula registrada, conforme prevê o artigo 2º da Lei 7.433/85 e o artigo 3º do Decreto 93.240/86.

O leilão chama atenção por envolver um ponto comercial estratégico, ao lado de um dos principais centros de compras e serviços da região noroeste paulista. Ainda não há confirmação sobre o valor de avaliação nem sobre os lances iniciais.