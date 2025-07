POLÍCIA CIVIL ESTOURA LABORATÓRIO DE COCAÍNA EM PLENO CENTRO DE VOTUPORANGA

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga desmantelou, nesta quinta-feira (3), um laboratório de refino e preparo de cocaína que funcionava em pleno centro da cidade. A ação, batizada de Operação Breaking Bead, culminou com a prisão de um homem de 27 anos, identificado como J.P.D.S., conhecido como “Pepe”.

Após investigação, os policiais civis fizeram a abordagem no imóvel e encontraram 54 quilos de cocaína, além de uma prensa hidráulica, macaco hidráulico, produtos químicos e diversos materiais utilizados no preparo da droga. Segundo a polícia, a carga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 2,7 milhões, considerando a venda no varejo.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à sede da DISE, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Dr. Rafael Latorre Costa, por tráfico de drogas. Em seguida, “Pepe” foi transferido para uma unidade prisional e permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A operação reforça o cerco da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Votuporanga, que tem intensificado o combate ao crime organizado na região.