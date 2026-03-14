Personal trainer de 31 anos tem morte cerebral confirmada após brutal agressão no Pará

A personal trainer Alciele de Almeida Alencar, de 31 anos, teve a morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12) após permanecer internada por mais de dez dias em estado grave. Ela foi vítima de uma violenta agressão ocorrida no município de Tomé-Açu, no Pará.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o crime aconteceu no dia 3 de março. Testemunhas relataram que o namorado da vítima, Pedro do Nascimento Santana Júnior, teria perseguido Alciele de motocicleta enquanto ela estava na garupa de um mototaxista.

De acordo com os relatos, o suspeito jogou a moto contra o veículo em que a vítima estava, provocando a queda. Em seguida, iniciou uma sequência brutal de agressões, desferindo cerca de 80 socos e chutes, principalmente na região do rosto.

Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Alciele foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, onde permaneceu internada até a confirmação da morte cerebral.

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e permanece à disposição da Justiça. Com a confirmação da morte cerebral da vítima, o caso deve ser reavaliado pelas autoridades e pode ser enquadrado como feminicídio consumado.

A personal trainer deixa uma filha com necessidades especiais, o que torna a tragédia ainda mais dolorosa para familiares e amigos.

O caso gerou forte comoção nas redes sociais e reacende o debate sobre a violência contra a mulher no Brasil.