Prefeitura de Fernandópolis conclui licitação da construção do Horto

A licitação das obras de construção do Horto Florestal de Fernandópolis, que ocupará o espaço do antigo zoológico, foi vencida pela empresa Engcon Engenharia e Construção Ltda. O valor é de R$ 1.449.924,08.

Na próxima semana, será expedida a ordem de serviço, com os trabalhos sendo iniciados em abril. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses.

O projeto do Horto foi concebido e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras de Fernandópolis, e escolhido pelo Ministério Público Estadual para a aplicação de recursos advindos de multas ambientais.

Conforme declarou à época a 2ª Promotora de Justiça de Fernandópolis, Laila Honain Pagliuso, “o projeto visa à criação de novos espaços de convivência e lazer, tão necessários para a comunidade”.

Constam do projeto espaços de contemplação da natureza, uma “sala de vidro” que será utilizada para aulas, palestras e exibição de filmes com temática ambiental, voltados principalmente para alunos da rede pública.

Haverá ainda lanchonete, quadras de vôlei de praia, área para piquenique e playground, em meio a muito verde. O prédio onde funciona atualmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente será reformado e integrado ao Horto.

Os visitantes poderão receber aulas práticas de compostagem e formação de minhocário. Haverá um pórtico com guarita, estacionamento e um pergolado externo para realização de feiras de artesanato e de produtores rurais.