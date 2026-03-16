Fernandópolis avança na doação de áreas da União após articulação de André do Botiquim e apoio do deputado Antônio Carlos Rodrigues

Uma demanda aguardada há mais de duas décadas começa a avançar em Fernandópolis. O município deu um importante passo no processo que viabiliza a doação da área da antiga ferrovia e de outros terrenos pertencentes à União, medida que permitirá a regularização fundiária e a entrega de escrituras a diversas famílias da cidade.

O anúncio foi feito pelo vereador André do Botiquim, ao lado do prefeito João Paulo Cantarella e da secretária Carla Filo, destacando o trabalho conjunto realizado para destravar o processo que se arrastava há anos.

A iniciativa representa um marco para o município, principalmente para moradores do bairro Ferroviários, que aguardam há décadas pela regularização de seus imóveis e pela possibilidade de obter o título definitivo de propriedade.

De acordo com o vereador André do Botiquim, o avanço nas tratativas foi possível graças à articulação política e ao apoio do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, que auxiliou nas negociações junto ao Governo Federal e à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

“Essa é uma grande notícia para Fernandópolis. Estamos falando de um processo que se arrasta há mais de 20 anos e que agora começa a se concretizar, trazendo dignidade e segurança jurídica para muitas famílias”, destacou o vereador.

Por se tratar de ano eleitoral, a legislação impede que a doação definitiva das áreas seja formalizada ainda em 2026. No entanto, segundo as autoridades, será firmado ainda neste ano um acordo de cooperação técnica, que permitirá ao município iniciar os trabalhos de levantamento e organização das áreas.

Com isso, a Prefeitura de Fernandópolis poderá dar início ao processo de regularização, garantindo que famílias que vivem na região possam futuramente receber os títulos de propriedade de suas casas, trazendo segurança jurídica e valorização dos imóveis.

Além da área da antiga ferrovia, também será realizado um levantamento completo de todos os terrenos pertencentes à União dentro do município, com o objetivo de viabilizar novas doações e ampliar as oportunidades de desenvolvimento urbano da cidade.

Para André do Botiquim, a parceria política foi fundamental para destravar a pauta.

“Quero agradecer ao deputado Antônio Carlos Rodrigues por olhar com atenção para Fernandópolis e ajudar a abrir esse caminho para que possamos regularizar essas áreas e garantir dignidade para nossa população”, afirmou.

A expectativa é que, com o avanço dos trâmites técnicos e administrativos, o município possa iniciar a regularização das áreas e, nos próximos anos, realizar a entrega das escrituras às famílias beneficiadas.