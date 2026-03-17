Mulher de 32 anos é vítima de estupro em Votuporanga; suspeito foi preso

A Polícia Civil de Votuporanga investiga um caso de estupro contra uma mulher de 32 anos, ocorrido entre a madrugada de sexta-feira (13) e sábado (14), na Rua Ranieri Mazzili, no bairro Chácara Aviação, zona oeste da cidade.

De acordo com as informações, a vítima foi abordada pelo agressor em um trecho da via marcado pela baixa iluminação e vegetação densa. O suspeito teria levado a mulher para uma área mais escura, sob as árvores, onde o crime foi cometido.

Após diligências, um homem suspeito de envolvimento foi localizado e preso por volta da meia-noite de sábado, permanecendo agora à disposição da Justiça.

Problema antigo de iluminação

Moradores da região relatam que o local onde ocorreu o crime é alvo de reclamações constantes há anos. Segundo eles, a iluminação pública é insuficiente, já que as copas das árvores encobrem os postes, criando extensas áreas de sombra.

Uma vistoria apontou que, em um trecho de cerca de 80 metros, existem apenas dois postes de luz, que acabam sendo ineficazes devido à vegetação.

Além disso, moradores afirmam que a área frequentemente atrai usuários de drogas e pessoas que utilizam o local de forma irregular, aumentando a sensação de insegurança.

Uma aposentada que reside nas proximidades relatou que nem mesmo câmeras de segurança conseguem registrar imagens com clareza devido à escuridão.

Cobrança por melhorias

Diante da situação, há cobrança para que o poder público realize poda adequada das árvores e melhorias na iluminação, medidas consideradas essenciais para aumentar a segurança no local.

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que segue reunindo provas para a conclusão do inquérito.

Classificados em destaque em Votuporanga Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques. Ver mais em Votuporanga ⭐ Destaque 📱 WhatsApp disponível VECTRA ELEGANCE 2008 Sob consulta