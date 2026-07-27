Polícia Militar recupera 16 cabeças de gado furtadas e apreende espingarda durante ação em Gastão Vidigal

Animais avaliados em cerca de R$ 58,4 mil foram recuperados; suspeito confessou o crime e permaneceu preso

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de 16 cabeças de gado furtadas, avaliadas em aproximadamente R$ 58,4 mil, além da apreensão de uma espingarda e munições, no município de Gastão Vidigal (SP).

Segundo informações da ocorrência, durante as diligências os policiais localizaram o suspeito, que teria confessado a participação no furto dos animais. Ainda de acordo com a PM, ele indicou o local onde mantinha escondida uma espingarda calibre .32, juntamente com munições.

Além da arma de fogo, um aparelho celular e outros materiais considerados de interesse para a investigação foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime, incluindo a possível participação de outras pessoas e a destinação dos animais furtados.