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Polícia Militar recupera 16 cabeças de gado furtadas e apreende espingarda durante ação em Gastão Vidigal

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 14:40 Atualizado em 27/07/2026 14:41 95 visualizações (1 hoje)
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Animais avaliados em cerca de R$ 58,4 mil foram recuperados; suspeito confessou o crime e permaneceu preso

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de 16 cabeças de gado furtadas, avaliadas em aproximadamente R$ 58,4 mil, além da apreensão de uma espingarda e munições, no município de Gastão Vidigal (SP).

Segundo informações da ocorrência, durante as diligências os policiais localizaram o suspeito, que teria confessado a participação no furto dos animais. Ainda de acordo com a PM, ele indicou o local onde mantinha escondida uma espingarda calibre .32, juntamente com munições.

Além da arma de fogo, um aparelho celular e outros materiais considerados de interesse para a investigação foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime, incluindo a possível participação de outras pessoas e a destinação dos animais furtados.

A rápida atuação da Polícia Militar possibilitou a recuperação do rebanho, reduzindo os prejuízos causados ao proprietário.

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