Prefeitura de Fernandópolis promove palestra gratuita sobre alimentação de bovinos durante a estiagem

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, promove nesta quinta-feira, 6 de agosto, às 19h, uma palestra com o tema “Alimentação Volumosa para o Rebanho Leiteiro”. O encontro faz parte do ciclo de capacitações “Fernandópolis + Agro” e tem como objetivo auxiliar os produtores rurais a enfrentarem os impactos da estiagem na nutrição do gado de leite.

A apresentação será conduzida pelo zootecnista Fabiano Piquera, que abordará estratégias práticas para o manejo alimentar e a manutenção da produtividade nas propriedades durante o período de seca. O secretário municipal da Agricultura, Waldir Bassan Junior, destaca que a iniciativa é fundamental para apoiar os pecuaristas locais no planejamento do rebanho em um período em que as pastagens sofrem queda de qualidade.