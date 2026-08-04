Prefeitura de Fernandópolis promove palestra gratuita sobre alimentação de bovinos durante a estiagem

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, promove nesta quinta-feira, 6 de agosto, às 19h, uma palestra com o tema “Alimentação Volumosa para o Rebanho Leiteiro”. O encontro faz parte do ciclo de capacitações “Fernandópolis + Agro” e tem como objetivo auxiliar os produtores rurais a enfrentarem os impactos da estiagem na nutrição do gado de leite.
A apresentação será conduzida pelo zootecnista Fabiano Piquera, que abordará estratégias práticas para o manejo alimentar e a manutenção da produtividade nas propriedades durante o período de seca. O secretário municipal da Agricultura, Waldir Bassan Junior, destaca que a iniciativa é fundamental para apoiar os pecuaristas locais no planejamento do rebanho em um período em que as pastagens sofrem queda de qualidade.
O evento é aberto aos produtores e interessados do setor, realizado em parceria com o Sindicato Rural de Fernandópolis (SINDRURAL) e o Governo do Estado de São Paulo, além de contar com o suporte técnico da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). A atividade ocorrerá no auditório da própria Secretaria de Agricultura, localizado na Avenida Litério Greco, número 300, no bairro Vila São Fernando.