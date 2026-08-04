Notícias Noroeste
Prefeitura saude
Portal regional de notícias
Prefeitura de Fernandópolis

Prefeitura de Fernandópolis promove palestra gratuita sobre alimentação de bovinos durante a estiagem

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 10:52 Atualizado em 04/08/2026 10:52 44 visualizações (44 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, promove nesta quinta-feira, 6 de agosto, às 19h, uma palestra com o tema “Alimentação Volumosa para o Rebanho Leiteiro”. O encontro faz parte do ciclo de capacitações “Fernandópolis + Agro” e tem como objetivo auxiliar os produtores rurais a enfrentarem os impactos da estiagem na nutrição do gado de leite.

A apresentação será conduzida pelo zootecnista Fabiano Piquera, que abordará estratégias práticas para o manejo alimentar e a manutenção da produtividade nas propriedades durante o período de seca. O secretário municipal da Agricultura, Waldir Bassan Junior, destaca que a iniciativa é fundamental para apoiar os pecuaristas locais no planejamento do rebanho em um período em que as pastagens sofrem queda de qualidade.

O evento é aberto aos produtores e interessados do setor, realizado em parceria com o Sindicato Rural de Fernandópolis (SINDRURAL) e o Governo do Estado de São Paulo, além de contar com o suporte técnico da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). A atividade ocorrerá no auditório da própria Secretaria de Agricultura, localizado na Avenida Litério Greco, número 300, no bairro Vila São Fernando.

anuncie 5
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Prefeitura de Fernandópolis
Casa da Juventude de Fernandópolis promove palestras e rodas de conversa durante o mês de agosto
Prefeitura de Fernandópolis
Prefeitura instala gaiolas de pedras para conter assoreamento na Represa Municipal de Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis realiza manutenção em galerias e bocas de lobo em cinco bairros
Prefeitura de Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis divulga cronograma de atendimento noturno nas UBSs em agosto
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
anuncie 5
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste