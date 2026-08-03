Notícias Noroeste
DZ7
Portal regional de notícias
Brasil

Jussara estuda investir US$ 10 milhões em fábrica no Paraguai para abastecer mercado brasileiro

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 18:15 Atualizado em 03/08/2026 18:15 64 visualizações (64 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

Projeto prevê instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no país vizinho por meio do regime de maquila, com toda a produção destinada ao Brasil.

Uma das maiores empresas do setor lácteo brasileiro, a Usina de Laticínios Jussara, está avaliando a instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no Paraguai. O projeto, ainda em fase de negociação, prevê um investimento inicial de aproximadamente US$ 10 milhões.

Fundada há 70 anos pelo médico Amélio Rosa Barbosa, a Jussara produz atualmente cerca de 1,2 milhão de litros de leite por dia e possui presença em mais de 700 cidades brasileiras. Além da produção de laticínios, o grupo atua também nos segmentos agropecuário e de combustíveis.

Reunião com o governo paraguaio

Representantes da empresa participaram recentemente de uma reunião com integrantes do governo do Paraguai, entre eles o ministro da Indústria e Comércio, Marco Riquelme, e o vice-ministro Javier Viveros.

Durante o encontro, foi apresentado o projeto de implantação da unidade industrial no país.

Segundo a proposta, 100% da produção da futura fábrica será destinada ao mercado brasileiro.

Regime de maquila

A operação deverá utilizar o chamado regime de maquila, modelo adotado pelo Paraguai para incentivar investimentos industriais.

Nesse sistema, empresas produzem em território paraguaio e exportam integralmente a produção para outro país, contando com benefícios como tributação reduzida sobre o valor agregado e incentivos para importação de máquinas e equipamentos.

A expectativa é reduzir custos operacionais sem alterar o destino final da produção, que continuará abastecendo consumidores brasileiros.

Ambiente favorável para investimentos

O Paraguai vem atraindo investimentos de empresas estrangeiras devido a fatores como carga tributária reduzida, menor custo de energia elétrica e localização estratégica para exportações.

Dados divulgados pelo governo paraguaio apontam que o regime de maquila movimentou US$ 1,309 bilhão em exportações em 2025, além de registrar crescimento no número de empregos formais vinculados a esse modelo de produção.

Além da Jussara, outras empresas brasileiras também estudam ampliar ou instalar operações no país vizinho.

O projeto da companhia ainda está em fase de prospecção e negociação. A expectativa é que, caso seja confirmado, a unidade entre em operação em aproximadamente um ano.

Prefeitura saude
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Brasil
Adolescente de 13 anos pode ter tratamento contra câncer interrompido após suspensão de decisão judicial
Brasil
Seis detentos fogem do Presídio de Passos após romperem cadeado de cela
Brasil
Suspeito de furtar celulares é amarrado a poste por moradores em Aparecida de Goiânia
Brasil
Lula sanciona lei que cria o “PIX Pensão”, com transferência automática da pensão alimentícia
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
anuncie 5
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste