Jussara estuda investir US$ 10 milhões em fábrica no Paraguai para abastecer mercado brasileiro

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 18:15 Atualizado em 03/08/2026 18:15 👁️ 64 visualizações (64 hoje)

Projeto prevê instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no país vizinho por meio do regime de maquila, com toda a produção destinada ao Brasil.

Uma das maiores empresas do setor lácteo brasileiro, a Usina de Laticínios Jussara, está avaliando a instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no Paraguai. O projeto, ainda em fase de negociação, prevê um investimento inicial de aproximadamente US$ 10 milhões.

Fundada há 70 anos pelo médico Amélio Rosa Barbosa, a Jussara produz atualmente cerca de 1,2 milhão de litros de leite por dia e possui presença em mais de 700 cidades brasileiras. Além da produção de laticínios, o grupo atua também nos segmentos agropecuário e de combustíveis.

Reunião com o governo paraguaio

Representantes da empresa participaram recentemente de uma reunião com integrantes do governo do Paraguai, entre eles o ministro da Indústria e Comércio, Marco Riquelme, e o vice-ministro Javier Viveros.

Durante o encontro, foi apresentado o projeto de implantação da unidade industrial no país.

Segundo a proposta, 100% da produção da futura fábrica será destinada ao mercado brasileiro.

Regime de maquila

A operação deverá utilizar o chamado regime de maquila, modelo adotado pelo Paraguai para incentivar investimentos industriais.

Nesse sistema, empresas produzem em território paraguaio e exportam integralmente a produção para outro país, contando com benefícios como tributação reduzida sobre o valor agregado e incentivos para importação de máquinas e equipamentos.

A expectativa é reduzir custos operacionais sem alterar o destino final da produção, que continuará abastecendo consumidores brasileiros.

Ambiente favorável para investimentos

O Paraguai vem atraindo investimentos de empresas estrangeiras devido a fatores como carga tributária reduzida, menor custo de energia elétrica e localização estratégica para exportações.

Dados divulgados pelo governo paraguaio apontam que o regime de maquila movimentou US$ 1,309 bilhão em exportações em 2025, além de registrar crescimento no número de empregos formais vinculados a esse modelo de produção.

Além da Jussara, outras empresas brasileiras também estudam ampliar ou instalar operações no país vizinho.