Jussara estuda investir US$ 10 milhões em fábrica no Paraguai para abastecer mercado brasileiro

Projeto prevê instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no país vizinho por meio do regime de maquila, com toda a produção destinada ao Brasil.
Uma das maiores empresas do setor lácteo brasileiro, a Usina de Laticínios Jussara, está avaliando a instalação de uma unidade de fracionamento de leite em pó no Paraguai. O projeto, ainda em fase de negociação, prevê um investimento inicial de aproximadamente US$ 10 milhões.
Fundada há 70 anos pelo médico Amélio Rosa Barbosa, a Jussara produz atualmente cerca de 1,2 milhão de litros de leite por dia e possui presença em mais de 700 cidades brasileiras. Além da produção de laticínios, o grupo atua também nos segmentos agropecuário e de combustíveis.
Reunião com o governo paraguaio
Representantes da empresa participaram recentemente de uma reunião com integrantes do governo do Paraguai, entre eles o ministro da Indústria e Comércio, Marco Riquelme, e o vice-ministro Javier Viveros.
Durante o encontro, foi apresentado o projeto de implantação da unidade industrial no país.
Segundo a proposta, 100% da produção da futura fábrica será destinada ao mercado brasileiro.
Regime de maquila
A operação deverá utilizar o chamado regime de maquila, modelo adotado pelo Paraguai para incentivar investimentos industriais.
Nesse sistema, empresas produzem em território paraguaio e exportam integralmente a produção para outro país, contando com benefícios como tributação reduzida sobre o valor agregado e incentivos para importação de máquinas e equipamentos.
A expectativa é reduzir custos operacionais sem alterar o destino final da produção, que continuará abastecendo consumidores brasileiros.
Ambiente favorável para investimentos
O Paraguai vem atraindo investimentos de empresas estrangeiras devido a fatores como carga tributária reduzida, menor custo de energia elétrica e localização estratégica para exportações.
Dados divulgados pelo governo paraguaio apontam que o regime de maquila movimentou US$ 1,309 bilhão em exportações em 2025, além de registrar crescimento no número de empregos formais vinculados a esse modelo de produção.
Além da Jussara, outras empresas brasileiras também estudam ampliar ou instalar operações no país vizinho.
O projeto da companhia ainda está em fase de prospecção e negociação. A expectativa é que, caso seja confirmado, a unidade entre em operação em aproximadamente um ano.