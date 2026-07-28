Defesa Civil resgata jiboia encontrada em garagem de residência em Cardoso

Serpente foi capturada com segurança e devolvida ao habitat natural; Defesa Civil reforça orientação para não tentar manusear animais silvestres

A Defesa Civil de Cardoso realizou, na tarde desta terça-feira (28), o resgate de uma jiboia encontrada na garagem de uma residência localizada na área urbana do município.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada por moradores que avistaram a serpente no imóvel. Ao perceberem a presença do animal, eles mantiveram a calma e solicitaram o apoio da Defesa Civil, evitando qualquer tentativa de captura por conta própria.

No local, os agentes realizaram o resgate de forma segura, preservando tanto a integridade do animal quanto a segurança dos moradores. Após a captura, a jiboia foi solta em uma área de mata apropriada para sua espécie, permitindo seu retorno ao habitat natural.

A Defesa Civil destacou a atitude consciente da população, ressaltando que o acionamento dos profissionais é a medida mais adequada diante da presença de animais silvestres em áreas urbanas.

Além disso, o órgão lembra que a jiboia é uma serpente não peçonhenta e desempenha importante função ecológica, auxiliando no controle de roedores e de outros pequenos animais, contribuindo para o equilíbrio ambiental.

A corporação também reforça que matar, capturar, perseguir ou ferir animais silvestres sem autorização constitui crime ambiental, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação.