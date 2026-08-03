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Fotógrafa de 24 anos morre em grave acidente na BR-153 em Onda Verde

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 17:54 Atualizado em 03/08/2026 17:54 48 visualizações (48 hoje)
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Steffani Fernanda Curiel Vieira Narcizo morreu no local após colisão frontal entre dois carros; causas do acidente serão investigadas.

Uma jovem de 24 anos morreu em um grave acidente envolvendo dois carros na tarde de domingo (2), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no município de Onda Verde (SP).

A vítima foi identificada como Steffani Fernanda Curiel Vieira Narcizo, que ocupava o banco do passageiro de um dos veículos envolvidos na colisão frontal. Ela sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

O motorista do carro em que Steffani estava, de 23 anos, ficou gravemente ferido. O condutor do outro automóvel, de 36 anos, também sofreu ferimentos graves. Ambos foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Onda Verde.

Até a última atualização, não havia informações sobre possíveis transferências para outras unidades hospitalares ou sobre o estado de saúde atualizado dos feridos.

Fotógrafa e estudante de Direito

Steffani era casada, atuava como fotógrafa e cursava Direito em São José do Rio Preto. A notícia de sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam seu trabalho.

O velório e o sepultamento foram realizados nesta segunda-feira (3), no Velório e Cemitério Municipal de Onda Verde.

Investigação

As circunstâncias da colisão frontal ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas e o caso segue sob investigação.

DZ7
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