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PM apreende pés de maconha cultivados em residência e adolescente é detido em Paulo de Faria

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 11:18 Atualizado em 28/07/2026 11:18 83 visualizações (2 hoje)
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Plantas foram encontradas nos fundos de um imóvel após denúncia anônima; Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência

A Polícia Militar apreendeu diversos vasos contendo pés de maconha cultivados nos fundos de uma residência localizada no bairro Cohab, em Paulo de Faria (SP). A ação ocorreu após uma denúncia informar sobre o possível cultivo ilegal da droga no imóvel.

Segundo a Polícia Militar, durante a averiguação os policiais conseguiram visualizar as plantas a partir de um terreno vizinho, confirmando a existência do cultivo no quintal da residência.

Na sequência, foi constatado que o responsável pelo imóvel era um adolescente de 17 anos.

Em cumprimento aos procedimentos previstos em lei, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência. Os policiais localizaram o adolescente na escola onde ele estuda e o conduziram, juntamente com os pés de maconha apreendidos, à Delegacia de Polícia de Paulo de Faria.

Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Militar reforça que denúncias feitas pela população são importantes para o combate ao tráfico de drogas e aos crimes relacionados ao cultivo ilegal de entorpecentes. As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

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