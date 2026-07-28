PM apreende pés de maconha cultivados em residência e adolescente é detido em Paulo de Faria

Plantas foram encontradas nos fundos de um imóvel após denúncia anônima; Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência

A Polícia Militar apreendeu diversos vasos contendo pés de maconha cultivados nos fundos de uma residência localizada no bairro Cohab, em Paulo de Faria (SP). A ação ocorreu após uma denúncia informar sobre o possível cultivo ilegal da droga no imóvel.

Segundo a Polícia Militar, durante a averiguação os policiais conseguiram visualizar as plantas a partir de um terreno vizinho, confirmando a existência do cultivo no quintal da residência.

Na sequência, foi constatado que o responsável pelo imóvel era um adolescente de 17 anos.

Em cumprimento aos procedimentos previstos em lei, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência. Os policiais localizaram o adolescente na escola onde ele estuda e o conduziram, juntamente com os pés de maconha apreendidos, à Delegacia de Polícia de Paulo de Faria.

Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).