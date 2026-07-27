Polícia Militar prende dupla suspeita de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Riolândia

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:32 Atualizado em 27/07/2026 13:32 👁️ 76 visualizações (1 hoje)

Suspeitos confessaram que pretendiam furtar veículos durante a Festa do Peão; ferramentas usadas nos crimes foram apreendidas.

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (25), dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no furto de caminhonetes de luxo durante grandes eventos na região. A abordagem aconteceu em Riolândia (SP) durante o reforço do policiamento da 58ª Festa do Peão de Boiadeiro.

Segundo a PM, a ação foi resultado de um trabalho de monitoramento de um veículo suspeito que já vinha sendo observado por estar relacionado a locais onde ocorreram furtos semelhantes, principalmente de caminhonetes Toyota Hilux.

As equipes interceptaram um Volkswagen Fox branco na Rodovia Deputado Valdemar de Barros, após os ocupantes tentarem desviar do cerco policial.

Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto. Conforme informado pela corporação, os dois homens confessaram que estavam em Riolândia com o objetivo de furtar veículos durante o evento.

No interior do automóvel, foram localizadas diversas ferramentas utilizadas para arrombamento e ligação de veículos, reforçando as suspeitas de atuação da dupla em crimes patrimoniais.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.