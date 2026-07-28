PUBLIEDITORIAL – Box DZ17 lava rápido é referência em cuidado automotivo no Jardim Santa Helena, em Fernandópolis

Localizado na Rua Guanabara, 861, no Jardim Santa Helena, em Fernandópolis-SP, o Box DZ17 Lava Rápido – Estética Automotiva se consolidou como o destino certo para quem busca mais que uma simples lavagem. O cuidado que seu carro e sua moto merecem.
Com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 19h, o Box DZ17 trabalha com produtos de alta qualidade, principalmente da marca Vonixx, garantindo limpeza profunda, brilho intenso e proteção duradoura para a pintura.
Para quem tem rotina corrida, o diferencial é o sistema de leva e traz. É só agendar pelo WhatsApp (17) 99612-0978 que a equipe busca e entrega o veículo.
Pacotes e serviços em destaque
Além dos serviços avulsos como limpeza de painel, lavagem completa, higienização interna, cera e proteção, limpeza de estofados e estética automotiva completa, o Box DZ17 criou pacotes especiais:
1. PACOTE CARRO COMUM – COMPLETO + HIGIENIZAÇÃO – R$ 280,00
O pacote mais completo da casa já inclui higienização completa e oferece:
- Higienização de painéis e portas
- Higienização do porta-malas
- Aspiração de carpetes
- Cera na lataria, vidros e espelhos
- Lavagem externa
- 4 lavagens no mês + 1 lavagem GRÁTIS
E DE BRINDE, você escolhe 1 opção: Higienização de Estofados OU Polimento dos Faróis.
2. DUCHÃO PARA MOTOS – A partir de R$ 20,00
Sua moto merece o melhor cuidado! Duchão completo por apenas R$ 20,00 e + R$ 10,00 com cera, com limpeza completa, brilho intenso e proteção que dura.
Profissionalismo, produtos premium e preço justo. Passe no Box DZ17 ou chame no WhatsApp e agende.
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SERVIÇO
Box DZ17 – Lava Rápido e Estética Automotiva
Endereço: Rua Guanabara, 861 – Jardim Santa Helena – Fernandópolis/SP
Telefone/WhatsApp: (17) 99612-0978
Horário: Segunda a Sábado das 7h às 19h – Com leva e traz