Câmara de Meridiano marca julgamento que pode decidir cassação do prefeito Fábio Paschoalinoto (Rapinha)

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:18 Atualizado em 28/07/2026 19:18 👁️ 89 visualizações (5 hoje)

Sessão da Comissão Processante será realizada na sexta-feira (31) e definirá o futuro político do chefe do Executivo

A Câmara Municipal de Meridiano publicou, nesta terça-feira (28), o Edital nº 025/2026, convocando a sessão de julgamento da Comissão Processante nº 002/2026, responsável por analisar a denúncia apresentada contra o prefeito Fábio Paschoalinoto.

A sessão está marcada para sexta-feira, 31 de julho, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal, e será aberta ao público.

Durante o julgamento, os vereadores irão apreciar o relatório da Comissão Processante e deliberar sobre a denúncia, observando os procedimentos previstos na legislação, incluindo a garantia do contraditório e da ampla defesa ao prefeito.

Ao término da sessão, caberá aos parlamentares decidir se o mandato do prefeito será mantido ou cassado.

O julgamento é aguardado com expectativa por moradores e lideranças políticas da cidade, já que a decisão poderá impactar diretamente a administração municipal e o cenário político de Meridiano.