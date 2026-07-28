Notícias Noroeste
DZ7
Portal regional de notícias
Meridiano

Família procura por morador com autismo desaparecido em Meridiano

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:20 Atualizado em 28/07/2026 19:20 77 visualizações (6 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

Rapaz foi visto pela última vez na tarde de ontem, no distrito de Santo Antônio do Viradouro

A família de um morador do distrito de Santo Antônio do Viradouro, em Meridiano (SP), está mobilizada em busca de informações que possam ajudar a localizar o rapaz, que está desaparecido desde a tarde de ontem.

Segundo familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 17h e, desde então, não retornou para casa. O jovem é uma pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), o que aumenta a preocupação da família com seu paradeiro.

Desde o desaparecimento, parentes e amigos iniciaram uma campanha de divulgação nas redes sociais e pedem o apoio da população para compartilhar as informações e ajudar nas buscas.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para localizar o rapaz pode entrar em contato pelo telefone:

📞 (17) 98193-8145

A família reforça que qualquer informação, por menor que pareça, pode ser importante para encontrá-lo e levá-lo de volta para casa.

Prefeitura saude
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Meridiano
Câmara de Meridiano marca julgamento que pode decidir cassação do prefeito Fábio Paschoalinoto (Rapinha)
Meridiano
Família de Meridiano cobra investigação sobre atendimento prestado a idoso durante emergência médica
Fernandópolis
Polícia Civil cumpre mandados em Fernandópolis e Meridiano durante operação contra exercício ilegal de profissão
Meridiano
Motociclista fica gravemente ferido após acidente na vicinal entre Meridiano e Valentim Gentil
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
Pizzaria Master
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste