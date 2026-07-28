Família procura por morador com autismo desaparecido em Meridiano

Rapaz foi visto pela última vez na tarde de ontem, no distrito de Santo Antônio do Viradouro

A família de um morador do distrito de Santo Antônio do Viradouro, em Meridiano (SP), está mobilizada em busca de informações que possam ajudar a localizar o rapaz, que está desaparecido desde a tarde de ontem.

Segundo familiares, ele foi visto pela última vez por volta das 17h e, desde então, não retornou para casa. O jovem é uma pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), o que aumenta a preocupação da família com seu paradeiro.

Desde o desaparecimento, parentes e amigos iniciaram uma campanha de divulgação nas redes sociais e pedem o apoio da população para compartilhar as informações e ajudar nas buscas.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para localizar o rapaz pode entrar em contato pelo telefone:

📞 (17) 98193-8145