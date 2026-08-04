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Cliente agride funcionário de restaurante dentro de shopping em São José do Rio Preto

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 11:04 Atualizado em 04/08/2026 11:04 44 visualizações (44 hoje)
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Agressão foi registrada por pessoas que estavam no local; shopping informou que prestou apoio ao estabelecimento e colabora com as autoridades.

Um funcionário de um restaurante localizado em um shopping center de São José do Rio Preto (SP) foi agredido por um cliente na tarde do último domingo (2). A ação foi registrada por pessoas que estavam no local e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

Nas gravações, é possível observar o momento em que o cliente desfere um chute e um soco contra o trabalhador, atingindo o braço da vítima. Com o impacto, a máquina de cartão que o funcionário utilizava caiu no chão e sofreu danos.

Uma mulher que acompanhava o agressor tentou contê-lo durante a confusão, enquanto a equipe de segurança do shopping foi acionada e interveio rapidamente para controlar a situação.

Em nota, a administração do centro de compras confirmou a ocorrência, informou que está prestando apoio ao restaurante envolvido e colocou-se à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos.

Até o momento, as circunstâncias que motivaram a agressão e a identidade do suspeito não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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