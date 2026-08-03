Corpo de piloto desaparecido no Rio Tietê é encontrado após quatro dias de buscas

Guiomar Gimenes, de 61 anos, morador de Mendonça, desapareceu enquanto estava em uma embarcação na região de Promissão; corpo foi localizado por um pescador.

O corpo do piloto de embarcação Guiomar Gimenes, de 61 anos, foi localizado na manhã deste domingo (2), no Rio Tietê, em Promissão (SP), após quatro dias de buscas. O morador de Mendonça (SP) estava desaparecido desde a última quarta-feira (29).

Segundo as informações apuradas, a vítima conduzia uma embarcação nas proximidades de um porto de areia quando pediu a um colega para assumir o comando do barco. Em seguida, Guiomar teria se dirigido até uma das escadas da embarcação.

Pouco tempo depois, o colega percebeu que o piloto havia desaparecido e iniciou as buscas. Equipes de resgate foram mobilizadas e permaneceram trabalhando na região durante vários dias.

De acordo com familiares, havia ventos fortes no momento do desaparecimento, o que pode ter dificultado as buscas e contribuído para a ocorrência.

O corpo foi encontrado por um pescador nas proximidades do local onde Guiomar desapareceu. Conforme as informações apuradas, a causa da morte foi identificada como afogamento.