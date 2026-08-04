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Fernandópolis se despede do servidor aposentado José Luiz Biselli, integrante de família pioneira da cidade

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 10:38 Atualizado em 04/08/2026 10:38 49 visualizações (49 hoje)
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Servidor dedicou 45 anos à Prefeitura de Fernandópolis e faleceu aos 76 anos em decorrência de complicações renais e cardíacas.

O município de Fernandópolis está de luto pela morte do servidor público aposentado José Luiz Biselli, que faleceu aos 76 anos em decorrência de complicações renais e cardíacas.

Integrante de uma das famílias pioneiras e mais tradicionais da história do município, José Luiz construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, somando 45 anos de atuação na Prefeitura de Fernandópolis.

Durante grande parte de sua carreira, trabalhou no setor responsável pelos atendimentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Após mais de quatro décadas de trabalho prestado à população fernandopolense, aposentou-se em 2024.

Em nota oficial, a Prefeitura de Fernandópolis lamentou o falecimento do ex-servidor e destacou sua contribuição ao município ao longo de tantos anos de dedicação ao serviço público.

Últimas homenagens

O velório acontece nesta terça-feira (4), no Velório Municipal de Fernandópolis.

Segundo informações da Funerária Sagrado Coração, o sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal.

José Luiz Biselli deixa a esposa, Fátima, além de familiares, amigos e ex-companheiros de trabalho.

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