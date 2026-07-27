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HOMEM É TRANSFERIDO PARA O HB APÓS SOFRER PERFURAÇÕES NO PULMÃO DURANTE ESFAQUEAMENTO EM MIRASSOL

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 13:23 Atualizado em 27/07/2026 13:24 61 visualizações (1 hoje)
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Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no distrito de Ruilândia, em Mirassol, no interior paulista. Devido à gravidade, a vítima sofreu perfurações no pulmão e precisou ser encaminhada às pressas para a UPA da cidade, sendo transferida em seguida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O crime aconteceu no fim de semana. Dois homens suspeitos de participação foram detidos no domingo (26) pela Polícia Militar. Segundo a PM, a equipe fazia o deslocamento para atender a ocorrência quando localizou a dupla escondida em meio a uma área de vegetação.

Durante a abordagem, um dos suspeitos apresentava um corte de faca no braço esquerdo. Em questionamento, ambos confessaram o envolvimento na agressão e indicaram onde haviam abandonado a faca utilizada no ataque.

A arma foi localizada e apreendida. A perícia esteve no local e constatou que a cena havia sido alterada. Após prestarem depoimento, os suspeitos foram liberados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.

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