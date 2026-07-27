HOMEM É TRANSFERIDO PARA O HB APÓS SOFRER PERFURAÇÕES NO PULMÃO DURANTE ESFAQUEAMENTO EM MIRASSOL

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no distrito de Ruilândia, em Mirassol, no interior paulista. Devido à gravidade, a vítima sofreu perfurações no pulmão e precisou ser encaminhada às pressas para a UPA da cidade, sendo transferida em seguida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O crime aconteceu no fim de semana. Dois homens suspeitos de participação foram detidos no domingo (26) pela Polícia Militar. Segundo a PM, a equipe fazia o deslocamento para atender a ocorrência quando localizou a dupla escondida em meio a uma área de vegetação.

Durante a abordagem, um dos suspeitos apresentava um corte de faca no braço esquerdo. Em questionamento, ambos confessaram o envolvimento na agressão e indicaram onde haviam abandonado a faca utilizada no ataque.