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Traficante é preso após esconder drogas em boneca durante ação da PM em Mirassol

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 20:03 Atualizado em 28/07/2026 20:03 57 visualizações (6 hoje)
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Suspeito tentou fugir carregando uma criança; drogas, dinheiro e materiais para o tráfico foram apreendidos

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na segunda-feira (27), em um condomínio residencial de Mirassol (SP), após uma ação da Polícia Militar desencadeada por denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes no local.

Segundo a corporação, ao perceber a chegada das equipes, o suspeito arremessou uma sacola plástica para fora do apartamento e tentou deixar o imóvel carregando uma criança. Os policiais realizaram a abordagem e contiveram o homem de forma segura, preservando a integridade do menor.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar localizou a sacola dispensada pelo suspeito e, durante as buscas no apartamento, encontrou porções de maconha, cocaína e crack.

Um dos detalhes que chamou a atenção dos policiais foi que parte dos entorpecentes estava escondida em um compartimento secreto na perna de uma boneca, utilizado para dificultar a localização das drogas.

Além dos entorpecentes, também foram apreendidas embalagens utilizadas para o fracionamento das substâncias e dinheiro que será analisado durante a investigação.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito já era alvo de denúncias indicando que utilizava uma criança para tentar dificultar a ação policial durante a prática do tráfico.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial, e o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

As crianças que estavam no apartamento foram entregues aos cuidados de familiares.

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