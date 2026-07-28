Jovem de 22 anos morre após dias internada por queimaduras causadas em incêndio em Franca

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:28 Atualizado em 28/07/2026 19:28 👁️ 76 visualizações (6 hoje)

Vitória Silva estava hospitalizada desde o acidente e não resistiu à gravidade dos ferimentos

A jovem Vitória Silva, de 22 anos, morreu após permanecer vários dias internada em decorrência das graves queimaduras sofridas durante um incêndio registrado em Franca (SP). A confirmação do falecimento foi divulgada nesta terça-feira (28).

Desde o acidente, Vitória recebia atendimento médico e lutava pela recuperação. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A notícia provocou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Franca. Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida, homenagens e solidariedade foram publicadas em memória da jovem.

Familiares e pessoas próximas lamentaram a perda e destacaram o carinho e as lembranças deixadas por Vitória.

As circunstâncias do incêndio seguem sendo acompanhadas pelas autoridades competentes, conforme os procedimentos adotados para esse tipo de ocorrência.

Neste momento de luto, familiares e amigos se despedem de Vitória Silva.