Luto: jovem de Potirendaba morre aos 28 anos após batalha contra leucemia mieloide aguda

Leonardo Felisberto Ferreira de Carvalho estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto e mobilizou uma grande corrente de solidariedade durante o tratamento

A cidade de Potirendaba está de luto pela morte de Leonardo Felisberto Ferreira de Carvalho, conhecido carinhosamente como Léo, de 28 anos. Ele faleceu na segunda-feira (27), após enfrentar uma intensa luta contra a leucemia mieloide aguda (LMA), um tipo agressivo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea.

Leonardo estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde realizava tratamento especializado. Sua história sensibilizou moradores de Potirendaba e de toda a região, mobilizando uma ampla campanha de solidariedade em apoio à família durante o período de internação.

Trabalhador autônomo e principal responsável pelo sustento da família, Léo deixa a esposa, Arielle Cristina Hebeler Carvalho, e um filho de apenas 3 anos.

Segundo familiares, os primeiros sintomas surgiram com uma dor de garganta. Após exames médicos, veio o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. A doença evoluiu rapidamente, exigindo sucessivas internações.

Em um dos períodos de tratamento, Leonardo precisou ser encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a complicações causadas pela doença, entre elas infecções e comprometimento pulmonar.

Após apresentar melhora clínica e receber alta hospitalar, ele retornou para casa, mas voltou a ser internado diante do agravamento do quadro de saúde. Apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu.

O velório acontece nesta terça-feira (28), no Velório Municipal de Potirendaba. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Municipal da cidade.

A morte de Leonardo causou profunda comoção entre familiares, amigos e moradores, que acompanharam sua luta e participaram das campanhas solidárias realizadas durante o tratamento.