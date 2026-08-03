Homem é preso suspeito de crime contra adolescente autista em Olímpia

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 17:07 Atualizado em 03/08/2026 17:07 👁️ 67 visualizações (67 hoje)

Guarda Civil Municipal localizou suspeito após vítima pedir ajuda em estabelecimento comercial; caso foi registrado como estupro de vulnerável e segue sob investigação.

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Olímpia (SP), suspeito de cometer um crime contra um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal.

Segundo informações da ocorrência, o adolescente conseguiu sair do local onde estaria ocorrendo a situação e procurou ajuda em um estabelecimento comercial, onde relatou ter sido vítima de violência sexual.

A GCM foi acionada e iniciou o atendimento junto ao Conselho Tutelar e aos responsáveis pelo adolescente. Com as informações repassadas pela vítima, os agentes realizaram buscas e localizaram o suspeito no jardim da residência dele.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, o homem teria apresentado uma confissão parcial dos fatos.

O adolescente foi encaminhado para atendimento médico e realização de exames periciais. O suspeito também passou pelos procedimentos necessários.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Barretos, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.