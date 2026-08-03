Homem é preso suspeito de importunação sexual durante campeonato em Auriflama

Segundo boletim de ocorrência, suspeito teria cometido ato contra uma mulher dentro do ginásio de esportes; caso segue sob investigação.

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, em Auriflama (SP), suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 28 anos durante um campeonato realizado no ginásio de esportes do município.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima estava em uma fila para comprar água quando teria sido surpreendida por um contato físico sem autorização. Conforme o relato, o homem teria encostado o órgão genital nas nádegas dela.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda no local. Durante a abordagem, conforme o registro policial, ele teria resistido à ação dos policiais, se recusado a acompanhar a equipe e entrado em confronto físico com os agentes.

Diante da situação, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação elétrica (taser) para conter o homem. Após ser imobilizado, ele foi encaminhado ao pronto-socorro e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia.

A vítima informou aos policiais que havia espaço suficiente na fila e que, na avaliação dela, o contato não teria ocorrido de maneira acidental. Ela relatou ainda que teria pedido para o suspeito se afastar, mas a conduta teria continuado.

Histórico

Durante o registro da ocorrência, a Polícia Civil informou que o investigado possui outros boletins relacionados a ameaças contra mulheres registrados recentemente. Segundo a corporação, algumas vítimas já teriam obtido medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Diante das circunstâncias apresentadas, o delegado responsável manteve a prisão em flagrante e solicitou ao Poder Judiciário a análise da prisão preventiva, além de outras medidas previstas na legislação.