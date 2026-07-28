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Motociclista morre após seis dias internado em consequência de grave acidente entre duas motos em Buritama

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 10:57 Atualizado em 28/07/2026 10:57 93 visualizações (1 hoje)
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Paulo Falcão Marinho, de 57 anos, estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde o acidente ocorrido no último dia 21; Polícia Civil investiga o caso

O motociclista Paulo Falcão Marinho, de 57 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27) em decorrência dos ferimentos sofridos em um grave acidente envolvendo duas motocicletas, registrado na noite de 21 de julho, em Buritama (SP).

Após a colisão, equipes da Polícia Militar e do serviço de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. Paulo e o outro motociclista, de 38 anos, foram socorridos inicialmente ao pronto-socorro de Buritama.

Devido à gravidade dos ferimentos, Paulo foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado por seis dias. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e teve o óbito confirmado na madrugada desta segunda-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o atendimento foram constatadas irregularidades envolvendo um dos condutores, entre elas a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pendências no licenciamento de uma das motocicletas.

Ainda conforme o registro policial, os dois motociclistas apresentavam sinais de possível alteração no momento do socorro. A motocicleta utilizada pelo outro envolvido não foi localizada no local do acidente.

O corpo de Paulo Falcão Marinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. O sepultamento ocorreu no município de Planalto (SP).

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando as circunstâncias do acidente. Os laudos periciais deverão auxiliar no esclarecimento da dinâmica da colisão e das responsabilidades pelo ocorrido.

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