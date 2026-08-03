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Motorista foge da PM em Tanabi, quase atropela pedestres e é detido com cocaína próximo a Bálsamo

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 10:01 Atualizado em 03/08/2026 10:01 74 visualizações (74 hoje)
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Perseguição começou no bairro Francisco Frederico, passou pela Rodovia Euclides da Cunha e terminou após apoio de outras viaturas; suspeito alegou que fugiu por medo da abordagem.

Um motorista foi detido após uma perseguição policial que começou em Tanabi (SP) e terminou nas proximidades de Bálsamo. Segundo a Polícia Militar, durante a fuga, o condutor dirigiu em alta velocidade, trafegou na contramão e colocou pedestres e outros motoristas em risco. Com ele, foram encontradas oito porções de cocaína.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início por volta das 23h55, no bairro Francisco Frederico, quando uma equipe de patrulhamento percebeu que um veículo Fox acelerou bruscamente ao notar a aproximação da viatura. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Ainda segundo a corporação, o motorista não obedeceu à ordem de parada e iniciou a fuga pelas ruas da cidade. Durante o trajeto, ele teria cometido diversas infrações, incluindo dirigir na contramão e quase atropelar pessoas que estavam na via, próximo à Área de Lazer da Nova Tanabi, na região norte do município.

A perseguição continuou pela Rodovia Euclides da Cunha, onde os policiais também perceberam que o condutor utilizava o telefone celular enquanto dirigia.

Conforme informações da ocorrência, a fuga terminou nas proximidades de Bálsamo, após apoio de outras equipes do batalhão. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram oito porções de cocaína embaladas em pequenos sacos, além de um papelote vazio, R$ 2 em dinheiro, um celular e dois cartões. No interior do veículo, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

O carro foi recolhido ao pátio de São José do Rio Preto e as medidas administrativas foram tomadas.

À Polícia Militar, o motorista afirmou que fugiu porque teria se assustado ao perceber a presença da viatura. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. Após os procedimentos e oitivas, as partes foram liberadas conforme decisão da autoridade policial.

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