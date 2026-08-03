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Foragido condenado por homicídio, roubo e extorsão é preso pelo BAEP em Bálsamo

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 10:05 Atualizado em 03/08/2026 10:05 71 visualizações (71 hoje)
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Homem foi localizado durante patrulhamento tático nas proximidades do cemitério municipal; ocorrência foi apresentada na Delegacia de Mirassol.

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi preso neste sábado (2) por equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), em Bálsamo (SP). Segundo a Polícia Militar, o suspeito possui condenações por crimes como homicídio, roubo e extorsão.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento tático realizado pelas equipes do BAEP, após os policiais receberem informações de que o indivíduo estaria escondido no município. Com base na denúncia, os agentes intensificaram as buscas pela região.

O homem foi localizado nas proximidades do cemitério municipal e abordado pelos policiais. Durante a consulta dos dados, o Centro de Operações confirmou que ele estava evadido do sistema prisional.

Ainda segundo a Polícia Militar, o preso é investigado por um crime envolvendo a morte da ex-namorada e a tentativa de ocultação do corpo da vítima, que teria sido incendiado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Mirassol, onde foram realizados os procedimentos de Polícia Judiciária.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.

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