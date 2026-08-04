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Casa da Juventude de Fernandópolis promove palestras e rodas de conversa durante o mês de agosto

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 10:50 Atualizado em 04/08/2026 10:50 43 visualizações (43 hoje)
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Para celebrar o Mês da Juventude, a Casa da Juventude “Maria Cirlei Pagliarani Branco”, em Fernandópolis, preparou uma programação especial voltada ao fortalecimento pessoal e profissional dos jovens da cidade. Sob o tema “Conectar, Dialogar e Transformar”, o ciclo de atividades busca incentivar o protagonismo juvenil, criar espaços de debate e apresentar oportunidades concretas para a construção de projetos de vida. Todos os encontros acontecem às 19h, na sede da instituição, localizada na Avenida Juvenal Flávio Borges, no bairro Parque Universitário.

A agenda de eventos começa no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, com uma roda de conversa conduzida pelo professor Flávio Godoy, focada em reflexões sobre os desafios e as perspectivas do público jovem. Na terça-feira, 11 de agosto, o espaço recebe a advogada Daniele Posseti, representante da OAB/SP, para debater direitos, cidadania e a importância do engajamento social. Encerrando a sequência de atividades programadas, na quarta-feira, 12 de agosto, ocorre a abertura do projeto “Bolo de Vida: História de um Jovem Empreendedor”, seguida de uma palestra às 19h30 sobre empreendedorismo juvenil, com depoimentos de quem transformou ideias em negócios de sucesso.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Os interessados em participar das atividades e garantir vaga nos encontros devem realizar a inscrição prévia por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela organização no ambiente virtual.

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