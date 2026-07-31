Prefeitura de Fernandópolis divulga cronograma de atendimento noturno nas UBSs em agosto

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis definiu o calendário de atendimento noturno das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o mês de agosto. A iniciativa faz parte do Programa Saúde do Trabalhador e busca garantir acesso aos serviços de saúde para moradores que não conseguem ir aos postos durante o expediente comercial devido à rotina de trabalho.
Pelo projeto, cada unidade básica da cidade abre em horário estendido, das 18h às 20h30, em duas datas alternadas ao longo do mês, divididas entre a primeira e a segunda quinzena. Os atendimentos noturnos começam já nos primeiros dias de agosto, com postos como o Paulo Sano e o Vila Regina iniciando a escala no dia 4. Outras unidades, a exemplo de Brasilândia, Cohab, Guanabara, Ipanema e Rosa Amarela, também contam com datas específicas distribuídas ao longo das semanas seguintes.
Para passar por consulta ou utilizar os serviços disponíveis no período noturno, a orientação da Secretaria de Saúde é que o morador procure previamente a sua unidade de referência para realizar o agendamento.
UBS DATA NA 1ª QUINZENA DATA NA 2ª QUINZENA
Araguaia 11/08/2026 25/08/2026
Brasilândia 05/08/2026 19/08/2026
Brasitânia 12/08/2026
CAIC 11/08/2026 25/08/2026
Cecap 11/08/2026 25/08/2026
Cohab 10/08/2026 24/08/2026
Guanabara 10/08/2026 24/08/2026
Ipanema 10/08/2026 25/08/2026
Paulista 12/08/2026 26/08/2026
Paulo Sano 04/08/2026 27/08/2026
Paraíso 11/08/2026 25/08/2026
Planalto 11/08/2026 25/08/2026
Rio Grande 13/08/2026 26/08/2026
Rosa Amarela 10/08/2026 24/08/2026
Santa Bárbara 20/08/2026 25/08/2026
Universitário 12/08/2026 26/08/2026
Uirapuru 11/08/2026 25/08/2026
Vila Regina 04/08/2026 18/08/2026