Prefeitura de Fernandópolis divulga cronograma de atendimento noturno nas UBSs em agosto

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis definiu o calendário de atendimento noturno das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o mês de agosto. A iniciativa faz parte do Programa Saúde do Trabalhador e busca garantir acesso aos serviços de saúde para moradores que não conseguem ir aos postos durante o expediente comercial devido à rotina de trabalho.

Pelo projeto, cada unidade básica da cidade abre em horário estendido, das 18h às 20h30, em duas datas alternadas ao longo do mês, divididas entre a primeira e a segunda quinzena. Os atendimentos noturnos começam já nos primeiros dias de agosto, com postos como o Paulo Sano e o Vila Regina iniciando a escala no dia 4. Outras unidades, a exemplo de Brasilândia, Cohab, Guanabara, Ipanema e Rosa Amarela, também contam com datas específicas distribuídas ao longo das semanas seguintes.

Para passar por consulta ou utilizar os serviços disponíveis no período noturno, a orientação da Secretaria de Saúde é que o morador procure previamente a sua unidade de referência para realizar o agendamento.



UBS DATA NA 1ª QUINZENA DATA NA 2ª QUINZENA

Araguaia 11/08/2026 25/08/2026

Brasilândia 05/08/2026 19/08/2026

Brasitânia 12/08/2026

CAIC 11/08/2026 25/08/2026

Cecap 11/08/2026 25/08/2026

Cohab 10/08/2026 24/08/2026

Guanabara 10/08/2026 24/08/2026

Ipanema 10/08/2026 25/08/2026

Paulista 12/08/2026 26/08/2026

Paulo Sano 04/08/2026 27/08/2026

Paraíso 11/08/2026 25/08/2026

Planalto 11/08/2026 25/08/2026

Rio Grande 13/08/2026 26/08/2026

Rosa Amarela 10/08/2026 24/08/2026

Santa Bárbara 20/08/2026 25/08/2026

Universitário 12/08/2026 26/08/2026

Uirapuru 11/08/2026 25/08/2026