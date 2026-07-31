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Prefeitura de Fernandópolis

Prefeitura de Fernandópolis divulga cronograma de atendimento noturno nas UBSs em agosto

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:27 Atualizado em 31/07/2026 13:27 178 visualizações (2 hoje)
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A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis definiu o calendário de atendimento noturno das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o mês de agosto. A iniciativa faz parte do Programa Saúde do Trabalhador e busca garantir acesso aos serviços de saúde para moradores que não conseguem ir aos postos durante o expediente comercial devido à rotina de trabalho.

Pelo projeto, cada unidade básica da cidade abre em horário estendido, das 18h às 20h30, em duas datas alternadas ao longo do mês, divididas entre a primeira e a segunda quinzena. Os atendimentos noturnos começam já nos primeiros dias de agosto, com postos como o Paulo Sano e o Vila Regina iniciando a escala no dia 4. Outras unidades, a exemplo de Brasilândia, Cohab, Guanabara, Ipanema e Rosa Amarela, também contam com datas específicas distribuídas ao longo das semanas seguintes.

Para passar por consulta ou utilizar os serviços disponíveis no período noturno, a orientação da Secretaria de Saúde é que o morador procure previamente a sua unidade de referência para realizar o agendamento.


UBS                              DATA NA 1ª QUINZENA                            DATA NA 2ª QUINZENA

Araguaia                            11/08/2026                                                    25/08/2026

Brasilândia                         05/08/2026                                                    19/08/2026

Brasitânia                           12/08/2026

CAIC                                   11/08/2026                                                    25/08/2026

Cecap                                 11/08/2026                                                    25/08/2026

Cohab                                 10/08/2026                                                    24/08/2026

Guanabara                          10/08/2026                                                    24/08/2026

Ipanema                              10/08/2026                                                    25/08/2026

Paulista                                12/08/2026                                                    26/08/2026

Paulo Sano                          04/08/2026                                                    27/08/2026 

Paraíso                                 11/08/2026                                                    25/08/2026

Planalto                               11/08/2026                                                     25/08/2026

Rio Grande                          13/08/2026                                                     26/08/2026

Rosa Amarela                      10/08/2026                                                     24/08/2026

Santa Bárbara                      20/08/2026                                                    25/08/2026

Universitário                        12/08/2026                                                     26/08/2026

Uirapuru                               11/08/2026                                                     25/08/2026

Vila Regina                           04/08/2026                                                    18/08/2026                   

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