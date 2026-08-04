Prefeitura instala gaiolas de pedras para conter assoreamento na Represa Municipal de Fernandópolis

A Prefeitura de Fernandópolis deu início a uma importante obra de engenharia para proteger a Represa Municipal, localizada na zona norte da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo, estão sendo instaladas 20 estruturas de gabiões na bacia de contribuição do reservatório. A medida foi adotada para colocar fim ao histórico problema de acúmulo de areia e terra, que se repetia a cada ano e ameaçava a preservação da represa.

Os gabiões são grandes caixas de malha de aço galvanizado preenchidas com pedras, medindo dois metros de comprimento por um metro de largura. Essa estrutura funciona como uma espécie de filtro natural: ela retém a areia e os detritos transportados pelas enxurradas, mas deixa a água passar livremente para o reservatório. Os trabalhos começaram na tarde de segunda-feira, dia 3 de agosto, com operários e máquinas pesadas atuando na colocação dos primeiros módulos no local.