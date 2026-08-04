Prefeitura instala gaiolas de pedras para conter assoreamento na Represa Municipal de Fernandópolis

A Prefeitura de Fernandópolis deu início a uma importante obra de engenharia para proteger a Represa Municipal, localizada na zona norte da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo, estão sendo instaladas 20 estruturas de gabiões na bacia de contribuição do reservatório. A medida foi adotada para colocar fim ao histórico problema de acúmulo de areia e terra, que se repetia a cada ano e ameaçava a preservação da represa.
Os gabiões são grandes caixas de malha de aço galvanizado preenchidas com pedras, medindo dois metros de comprimento por um metro de largura. Essa estrutura funciona como uma espécie de filtro natural: ela retém a areia e os detritos transportados pelas enxurradas, mas deixa a água passar livremente para o reservatório. Os trabalhos começaram na tarde de segunda-feira, dia 3 de agosto, com operários e máquinas pesadas atuando na colocação dos primeiros módulos no local.
Segundo técnicos que acompanham os serviços, a conclusão do projeto abrirá caminho para uma grande operação de limpeza no leito da represa. A estimativa é de que sejam retirados entre 60 e 70 caminhões carregados de terra e sedimentos acumulados na bacia de contenção. As melhorias são consideradas fundamentais para manter o espaço limpo e preservado, já que o local se consolidou como um dos principais pontos de encontro, esporte e lazer das famílias fernandopolenses, registrando grande movimento de moradores e pescadores especialmente aos fins de semana.