Prefeitura de Fernandópolis realiza manutenção em galerias e bocas de lobo em cinco bairros

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo em conjunto com as equipes do Almoxarifado Municipal, concluiu uma série de melhorias na rede de drenagem da cidade durante o mês de julho. Os trabalhos se concentraram na desobstrução de galerias de águas pluviais e na confecção e instalação de novas tampas nos bairros Jardim Barbosa, Corinto, Cohab João Pimenta, Jardim Rosa Amarela e Maria Nazareth.

As intervenções têm como finalidade fortalecer a infraestrutura urbana do município, prevenir alagamentos e garantir mais segurança e comodidade para os moradores dessas localidades. A substituição e o reparo das estruturas também evitam acidentes e contribuem para a conservação e limpeza dos espaços públicos.