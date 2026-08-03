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Prefeitura de Fernandópolis

Prefeitura de Fernandópolis realiza manutenção em galerias e bocas de lobo em cinco bairros

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 16:58 Atualizado em 03/08/2026 16:59 67 visualizações (67 hoje)
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A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo em conjunto com as equipes do Almoxarifado Municipal, concluiu uma série de melhorias na rede de drenagem da cidade durante o mês de julho. Os trabalhos se concentraram na desobstrução de galerias de águas pluviais e na confecção e instalação de novas tampas nos bairros Jardim Barbosa, Corinto, Cohab João Pimenta, Jardim Rosa Amarela e Maria Nazareth.

As intervenções têm como finalidade fortalecer a infraestrutura urbana do município, prevenir alagamentos e garantir mais segurança e comodidade para os moradores dessas localidades. A substituição e o reparo das estruturas também evitam acidentes e contribuem para a conservação e limpeza dos espaços públicos.

A administração municipal destacou que essas manutenções fazem parte de um cronograma contínuo de zeladoria urbana, planejado para responder às solicitações da comunidade e manter a cidade organizada. O município informou que as equipes de obras seguem atuando diariamente em diferentes frentes de trabalho para aperfeiçoar os serviços prestados e garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos.

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