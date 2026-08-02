“Me joguei em cima dele”: filho de 18 anos salva mãe de tentativa de feminicídio durante ataque armado

Uma noite que deveria ser apenas de companhia e proteção terminou em uma situação de extremo risco para uma mãe e seu filho de 18 anos. O jovem conseguiu salvar a vida da mãe durante uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro dela, que invadiu a residência armado e tentou matá-la.

A mulher havia pedido para que o filho dormisse em sua casa, pois os outros filhos estavam viajando e ela tinha receio de permanecer sozinha. O que ela não sabia era que o ex-companheiro já estava escondido dentro do imóvel aguardando o momento para agir.

Na manhã deste sábado (1º), enquanto se preparava para sair para o trabalho, a vítima foi surpreendida pelo homem, que apareceu armado com um revólver. Ao ouvir os gritos da mãe, o jovem correu para ajudar e também passou a ser ameaçado.

Segundo o relato do rapaz, o agressor obrigou os dois a se sentarem no chão enquanto apontava a arma e dizia que a mulher havia “acabado com a vida dele”.

Percebendo que a situação poderia terminar em tragédia, o jovem decidiu agir. “Teve uma hora que ele levantou a arma. Eu me joguei em cima dele”, contou.

Durante a luta corporal, um disparo foi efetuado e atingiu o chão. O projétil ricocheteou e feriu a mulher na perna, enquanto o filho sofreu ferimentos em uma das mãos.

Mesmo machucado, o rapaz conseguiu sair da residência em busca de ajuda. Ele chamou uma prima e começou a pedir socorro. Vizinhos acionaram a Polícia Militar.

Pouco tempo depois, outro disparo foi ouvido dentro da casa. De acordo com familiares, o agressor teria tentado tirar a própria vida. Na primeira tentativa, a arma teria falhado, mas posteriormente ele conseguiu efetuar um novo disparo.

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram o homem morto e a arma próxima ao corpo.

A mãe e o filho foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Ambos tiveram ferimentos considerados sem gravidade.

A reação do jovem foi fundamental para impedir uma possível tragédia. O caso reforça a importância da denúncia e do enfrentamento à violência contra a mulher.