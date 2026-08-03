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Votuporanga

Motociclista de 63 anos morre após acidente entre duas motos em avenida de Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 16:52 Atualizado em 03/08/2026 16:52 64 visualizações (64 hoje)
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Prefeitura saude

Francisco Batista de Paulo estava internado na Santa Casa desde a colisão na Avenida Wilson Foz; vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O motociclista Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, morreu nesta segunda-feira (3) na Santa Casa de Votuporanga (SP), após permanecer internado desde a semana passada em decorrência de um grave acidente envolvendo duas motocicletas na Avenida Wilson Foz.

Segundo informações, apesar dos cuidados médicos e do atendimento intensivo realizado pela equipe da unidade hospitalar, Francisco não resistiu aos ferimentos causados pela colisão.

O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção das autoridades policiais, que registraram a ocorrência e seguem apurando as circunstâncias e a dinâmica da batida.

A morte do motociclista causou comoção entre familiares e amigos, que acompanhavam o estado de saúde dele desde o dia do acidente.

Francisco deixa a esposa, Irene Lima, a filha Jacqueline e netos.

O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 17h desta segunda-feira (3). O sepultamento está previsto para acontecer às 9h de terça-feira (4), no Cemitério Municipal.

DZ7
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