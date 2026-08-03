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Votuporanga

PM age rápido, localiza suspeito e esclarece roubo registrado durante a madrugada em Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 09:59 Atualizado em 03/08/2026 09:59 69 visualizações (69 hoje)
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Após acionamento, equipes realizaram buscas e encontraram indivíduo com características semelhantes às informadas pelas vítimas; objetos ligados ao crime foram localizados.

A rápida resposta da Polícia Militar contribuiu para o esclarecimento de um roubo registrado durante a madrugada deste domingo (2), em Votuporanga (SP). Poucas horas após a ocorrência, equipes conseguiram localizar um dos suspeitos apontados como envolvido na ação criminosa.

Segundo informações da Polícia Militar, o chamado foi recebido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que repassou às equipes as características informadas pelas vítimas. Com base nos dados, os policiais iniciaram patrulhamento pela região em busca dos possíveis envolvidos.

Durante as diligências, um indivíduo com características compatíveis foi localizado e abordado pelos policiais. Na ação, foram encontrados objetos relacionados ao roubo, aumentando os indícios de participação do suspeito no crime.

O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após os procedimentos, ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do caso, identificar possíveis outros envolvidos e buscar a recuperação dos demais objetos levados durante o roubo.

A ocorrência reforça a importância da atuação rápida das forças de segurança, que conseguiram avançar nas investigações logo após o registro do crime.

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